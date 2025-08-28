ЖЕЛЕЗНИЧАР НАСТАВЉА СА ЈАЧАЊЕМ ТИМА – СТИГАО МЛАДИ ШТОПЕР ИЗ ХЕКЕНА: Ново име Никола Зечевић
Сезона у Суперлиги Србије се захуктава, а управа Железничара не губи време. Ново име у плаво-белом дресу је Никола Зечевић (21), млади централни дефанзивац који стиже на позајмицу из шведског Хекена.
Зечевић, висок 190 цм, каријеру је започео у Србији, где је наступао за Вождовац пре него што је отишао у иностранство. Сада се враћа на домаћу сцену, спреман да донесе стабилност у одбрану „дизелке".
– После две године проведене у иностранству враћам се домаћем фудбалу. Одлазак из Србије је био веома освежавајућ – научио сам много, прошао кроз различите ситуације и упознао људе који су ме обликовали и као човека и као играча. Повратак је нова степеница у мојој каријери и радује ме што ћу поново заиграти на домаћем терену – рекао је Зечевић за наш лист.
Познат по снажном скоку и игри главом, Зечевић не воли да сам себе хвали, али је свестан својих квалитета.
–Знам шта могу, али више волим да то други кажу. Моје је да се покажем на терену, а речи долазе саме. Прецизан сам, стрпљив, самоуверен и волим тимску енергију – то је оно што нас покреће.
Упитан о новом тиму, Зечевић истиче да је тек на почетку адаптације, али верује да ће брзо оправдати поверење.
– Сваки играч има своје место. Брз сам, имам скочност и осећај за позицију. Железничар је имао лепе мечеве, табела то показује. Радујем се што ћу бити део тима који има амбиције.
На крају, млади штопер шаље поруку својим вршњацима:
– Стрпљење и упорност су кључ. Пут није увек лак, али препреке нас граде. То нас чини бољим људима и играчима – рекао је Зечевић.