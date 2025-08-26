ЗВЕЗДА БЕЗ ЛИГЕ ШАМПИОНА: Снови распршени голом у 89. минуту, црвено-бели ће играти Лигу Европе
26.08.2025. 22:58 23:20
Фудбалери Црвене звезде нису се пласирали у Лигу шампиона и играће у Лиги Европе.
Београдски црвено-бели одиграли су 1:1 против Пафоса у реваншу плеј-офа за пласман у елитно такмичење, али тај резултат у Лимасолу није био повољан за српског шампиона, пошто је у првом сусрету на „Рајку Митићу“ изгубио 1:2.
Након што су мреже мировале у првих 45 минута, екипа Владана Милојевића заиграла је боље у другом полувремену, а то је резултирало голом Мирка Иванића у 60. минуту.
Све је водило ка продужецима, али је Звездине снове о елити распршио Жажа у финишу утакмице, у 89. минуту. Овим голом одвео је Пафос први пут у Лигу шампиона.