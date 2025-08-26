clear sky
18°C
26.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1699
usd
100.722
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА У ДРУГОМ ШЕШИРУ: Познато 20 учесника Лиге Европе, остало још 16 места

26.08.2025. 23:37 23:39
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Фудбалери Црвене звезде су 20. тим који је ове године изборио пласман у Лигу Европе.

Ту су стигли после елиминације од Пафоса, а према свим пројекцијама жреб за друго по снази континентално такмичење дочекаће у другом шеширу. 

За сад се зна да ће у првом шеширу бити Рома, Порто, Фејенорд, Лил, Динамо Загреб и Бетис, у другом Салцбург, Астон Вила, Црвена звезда, Лион, Викторија Плзењ и Селтик, у трећем Фрајбург, Нотингем Форест, Штурм и Ница, а у четвртом Болоња, Селта, Штутгарт и Го Ахед Иглс.

Могућа су мања померања у саставима шешира у зависности од тога који клубови дођу у такмичење после реванш мечева плеј-офа Лиге шампиона и Лиге Европе, али Звезда ће готово сигурно остати ту где јесте.

 

фк црвена звезда
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај