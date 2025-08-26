ЦРВЕНА ЗВЕЗДА У ДРУГОМ ШЕШИРУ: Познато 20 учесника Лиге Европе, остало још 16 места
26.08.2025. 23:37 23:39
Фудбалери Црвене звезде су 20. тим који је ове године изборио пласман у Лигу Европе.
Ту су стигли после елиминације од Пафоса, а према свим пројекцијама жреб за друго по снази континентално такмичење дочекаће у другом шеширу.
За сад се зна да ће у првом шеширу бити Рома, Порто, Фејенорд, Лил, Динамо Загреб и Бетис, у другом Салцбург, Астон Вила, Црвена звезда, Лион, Викторија Плзењ и Селтик, у трећем Фрајбург, Нотингем Форест, Штурм и Ница, а у четвртом Болоња, Селта, Штутгарт и Го Ахед Иглс.
Могућа су мања померања у саставима шешира у зависности од тога који клубови дођу у такмичење после реванш мечева плеј-офа Лиге шампиона и Лиге Европе, али Звезда ће готово сигурно остати ту где јесте.