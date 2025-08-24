ЗВЕЗДА СЕ ПРИСЕТИЛА КРАСНОДАРА: Кангин еврогол, пласман у Лигу Европе и ерупција славља на Маракани
Фудбалери Црвене звезде су на данашњи дан пре седам година савладали Краснодар и обезбедили пласман у Лигу Европе.
Једна од утакмица о којој ће се причати када је реч о Црвеној звезди, и данас, и за 30, 50, 80 година је свакако она са руским тимом, у то немамо сумње.
Звезда је ушла у нову сезону након несрећно изгубљене титуле, са великим променама у стручном штабу и тиму и још већим притиском јавности. Клуб су појачали, испоставиће се, протагонисти највећих успеха нашег тима у новијој историји, а тренерско кормило преузео је Владан Милојевић.
Први дуел одиграо се у Русији и иако су домаћини у два наврата имали два гола предности, црвено-бели се нису предали. Повео је руски тим голом Игнатјева, а затим и дуплирао предност по почетку другог полувремена преко Класона. Убрзо је ступио на сцену Славољуб Срнић и снажним шутем са велике удаљености онемогућио Синицину да интервенише, те постигао прелеп погодак. Поново су „бикови“ повећали предност преко Петрова, али ни то није био знак нашим упорним момцима да се предају, већ су помоћу „свеже крви“ и комбинације двојице резервиста још једном смањили предност Краснодара. Немања Милић је сјајно пробио по десној страни и асистирао Александру Пешићу, који је само минут по уласку на терен погодио и донео нашем тиму активан резултат пред реванш меч у Београду.
Стадион испуњен до последњег места, а играчи силно мотивисани, у ваздуху се осећало да ће те ноћи у августу Звезда да уради нешто велико. Управо је тако и почело, пошто су црвено-бели већ у шестом минуту имали резултат који их води у Европу. Шут Милића је успео да одбије Синицин, али право на ногу Немањи Радоњићу који је маестралним полуволејем довео атмосферу у Београду до усијања.
Баш као што је то био случај у Краснодару, домаћи тим је поново дуплирао предност на самом почетку другог дела, само што је то овога пута била Црвена звезда. Лопта је, тек што је изведена са центра, дошла до Гелора Канге који је повукао пар метара, а онда распалио по њој и постигао еврогол о ком се и дан данас прича.
Уследила је још већа радост на стадиону и чувена прослава Канге и саиграча испред северне трибине. Имали су два гола предности играчи Владана Милојевића, па реализован пенал Гранквиста 10 минута пре краја није много променио исход, осим што се чинило као да се на последњи судијски звиждук чекало сатима.
Одбијали су играчи Звезде све налете руског тима, а онда пред сам крај сусрета тренутак када је цео стадион занемео и моменат инспирације Милана Борјана који је одбранио чист зицер Гранквисту и послао Црвену звезду у Лигу Европе.
Уследило је славље какво дуго није виђено на стадиону "Рајко Митић", чувена изјава Филипа Стојковића и општи излив емоција свих присутних, а оно што је касније уследило је прича за себе.