ЗВЕЗДУ ХОЋЕ ПАРЕ! Црвено-бели овог лета зарадили 1,5 милиона евра од трансфера бивших играча
23.08.2025. 12:28 12:31
БЕОГРАД: Фудбалски клуб Црвена звезда зарадио је овог лета 1.500.000 евра од трансфера бивших играча "црвено-белих".
Звезди је припало 750.000 евра од трансфера Виктора Радојевића из ТСЦ-а у Чикаго вредног милион и по евра.
Затим је црвено-белима припшло 550.000 евра од преласка Николе Крстовића из Лећеа у Аталанту "тешког" 25 милиона евра, као и 200.000 евра од трансфера Николе Стаменића из Нотингем Фореста у Свонси који је вредан 5,5 милиона евра.