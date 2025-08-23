clear sky
ЗВЕЗДУ ХОЋЕ ПАРЕ! Црвено-бели овог лета зарадили 1,5 милиона евра од трансфера бивших играча

23.08.2025. 12:28 12:31
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixabay.com

БЕОГРАД: Фудбалски клуб Црвена звезда зарадио је овог лета 1.500.000 евра од трансфера бивших играча "црвено-белих".

Звезди је припало 750.000 евра од трансфера Виктора Радојевића из ТСЦ-а у Чикаго вредног милион и по евра. 

Затим је црвено-белима припшло 550.000 евра од преласка Николе Крстовића из Лећеа у Аталанту "тешког" 25 милиона евра, као и 200.000 евра од трансфера Николе Стаменића из Нотингем Фореста у Свонси који је вредан 5,5 милиона евра.

фк црвена звезда трансфери зарада
Спорт Фудбал
