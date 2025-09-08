scattered clouds
СВЕТИСЛАВ ПЕШИЋ ВИШЕ НИЈЕ СЕЛЕКТОР СРБИЈЕ: КСС звао Душана Алимпијевића?

08.09.2025.
Светислав Пешић није више селектор кошаркаша Србије, сазнаје Танјуг.

Руководство Кошаркашког савеза данас је прво донело одлуку о разлазу са селектором после елиминације у осмини финала Европског првенства, а потом је њему саопштена одлука.

Светислав Пешић после дебакла на Европском првенству није хтео да поднесе оставку, али се већ тада назирало да би "орлови" ускоро могли да добију новог шефа струке.

Договор са Пешићем, како је и он сам јуче рекао, важи до краја септембра, али је извесно да неће бити наставка сарадње.

Како Спорт клуб пише нови селектор могао би да буде Душан Алимпијевић. Он је, наводно, добио позив из Кошаркашког савеза Србије.

Препрека би могао да буде продужетак сарадње Алимпијевића са турским Бешикташом, у којем ради од 2023. године.

Другим речима, ако и дође до договора између Небојше Човића и Алимпијевића, то ће значити да ће Лазаревчанин паралелно радити у клубу и репрезентацији. Питање је да ли је то људима из КСС прихватљиво.

Млади и перспективни тренер тренутно води Бешикташ, с којим је у кратком року направио чудо. Прошле сезоне успео је да одведе истанбулски клуб до финала турског првенства, где је ривал био моћни Фенербахче. Иако има тек 38 година, Алимпијевић се већ доказао као енергичан и посвећен стручњак, који из сезоне у сезону напредује.

Тренерска каријера Душана Алимпијевића: 2008–2011: Помоћник тренера у КК Нови Сад (касније прешао у Војводину), 2011–2013: Помоћник у Војводини, 2013–2015: Први тренер Војводине, 2015–2017: Тренер Спартака из Суботице, довео их до финалног турнира националног купа после 21 године. Затим је у априлу 2017. године постао тренер сениорске екипе ФМП Железник, а у јулу исте године постављен је за тренера Црвене звезде, да би у мају 2018. наупустио црвено-беле. Од новембра 2018. до јануара 2019. радио је у руском Автодору из Саратова, да би 24. новембра 2020. постао тренер турског Бурсаспора. Уговор на три године продужио је у априлу 2021. године. Алимпиевић је у сезони 2021/22. освојио престижну титулу Еврокуп тренера године, доводећи Бурсаспор до финала – изненадивши чак и Партизан и Цедевита Олимпију. Затим следи одлазак у Америку, у јулу 2022. године придружује се стручном тиму Сан Антонио Спурса на летњој НБА лиги. Бешикташ преузима 29. јуна 2023. године. У сезона 2023/24. освојио је 3. место у турској Супер лиги, да би у сезони 2024/25. био поражен од Фенербахчеа са 3:1 у финалу плеј-офа Турске лиге.

