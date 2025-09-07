НИКАД НЕ ДАЈЕМ ОСТАВКУ, ОВО НИЈЕ ФУДБАЛ – Пешић се обратио новинарима: Прихватио сам ово када нико није хтео
07.09.2025. 17:28 17:32
Кошаркаши Србије вратили су се у Београд након елиминације на Европском првенству у Риги.
„Орлови“ су заустављени у осмини финала, а боља је била Финска.
– Никад не дајем оставку. Због чега? Ја сам овде дошао да урадим ово што сам урадио и урадио, кад нико није хтео ја сам то прихватио – рекао је селектор кошаркаша Србије Свстислав Пешић по доласку у Београд.
– И после Олимпијских игара нико није хтео, ја сам то прихватио јер сам осећао одговорност према играчима. Имамо тај договор до краја септембра. Сешћемо, разговараћемо, ја сам увек ту, стојим на располагању свакој врсти помоћи. Оставке? Ово није фудбал, ово је кошарка, оставке се не дају – истакао је Пешић новинарима на аеродрому Никола Тесла.