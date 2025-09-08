АЛЕКСАНДАР ЏИКИЋ ПЕШИЋЕВ НАСЛЕДНИК? Зрео је за ту позицију, али Грузија има свој план
Кошаркаши Србије неочекивано рано су завршили учешће на Европском првенству у Риги.
Испали су „орлови“ у осмини финала, а након не тако добре игре приказане у дуелу с Финском, почеле су анализе о узроцима елиминације.
Многи су већ сменили селектора Светислава Пешића, којем уговор свакако важи до септембра, а и сам Кари је напоменуо да га очекују разговори са челницима Кошаркашког савеза Србије.
С друге стране, други српски стручњак прошао је у четвртфинале Евробаскета – Александар Џикић је одвео Грузију међу осам најбољих екипа и овај тим је направио једно од највећих изненађења на шампионату.
Репрезентативац Грузије Дуда Санадзе изјавио је да селектор његове селекције, Србин Александар Џикић, има квалитет да постане нови кормилар „орлова“, али да Грузини не желе да га пусте.
Успех некадашњег тренера Партизана и Будућности поклопио се са крахом Србије на Евробаскету, и то у јеку прича да би "орлови" у предстојећем периоду могли да добију новог селектора. Многи навијачи верују да би можда управо Алексндар Џикић био идеалан кандидат да наследи Пешића, међутим, у Грузији очигледно имају другачије планове.
– Србија има много великих тренера, а он је сигурно један од њих. Лако би могао да буде селектор, има сјајну биографију и врхунско знање. Сигурно је зрео за тако нешто, али тренутно је са нама, не дамо га никоме и срећно смо због чињенице да је са нама – изјавио је Дуда Санадзе.