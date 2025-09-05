БАСКЕТАШИ СРБИЈЕ УБЕДЉИВИ НА СТАРТУ ЕП: Италијани без шансе, „орлови” касније играју са Швајцарцима
Баскеташи Србије победом су почели Европско првенство у Копенхагену.
У првом колу групе А савладали су Италијане резултатом 21:15.
Од 19.40 часова очекује их други дуел, против Швајцарске, која је изгубила од „азура“ 20:23. Након тог меча биће познато које две репрезентације пролазе у четвртфинале.
Страхиња Стојачић је Италији убацио седам поена, Ненад Неранџић шест, уз седам скокова, један мање дао је Марко Бранковић (и осам скокова), а Немања Бараћ бројао је до три.
По две репрезентације из сваке групе избориће пласман у четвртфинале.
Елиминационе рунде и борбе за медаље су на програму у недељу.
Србија је у историји ЕП освојила пет златних и две сребрне медаље. Баскеташи Србије су прошле године у финалу ЕП у Бечу поражени од Аустрије 18:17.