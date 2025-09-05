overcast clouds
28°C
05.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БАСКЕТАШИ СРБИЈЕ УБЕДЉИВИ НА СТАРТУ ЕП: Италијани без шансе, „орлови” касније играју са Швајцарцима

05.09.2025. 18:13 18:25
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: Кошаркашки савез Србије

Баскеташи Србије победом су почели Европско првенство у Копенхагену.

У првом колу групе А савладали су Италијане резултатом 21:15. 

Од 19.40 часова очекује их други дуел, против Швајцарске, која је изгубила од „азура“ 20:23. Након тог меча биће познато које две репрезентације пролазе у четвртфинале.

Страхиња Стојачић је Италији убацио седам поена, Ненад Неранџић шест, уз седам скокова, један мање дао је Марко Бранковић (и осам скокова), а Немања Бараћ бројао је до  три. 

По две репрезентације из сваке групе избориће пласман у четвртфинале.

Елиминационе рунде и борбе за медаље су на програму у недељу.

Србија је у историји ЕП освојила пет златних и две сребрне медаље. Баскеташи Србије су прошле године у финалу ЕП у Бечу поражени од Аустрије 18:17.

Пласман обезедио Sofascore
баскет 3на3 баскет
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БАСКЕТАШИ СРБИЈЕ ОТПУТОВАЛИ НА ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У КОПЕНХАГЕН: "Орлови" у групи са Швајцарском и Италијом
basketasi.

БАСКЕТАШИ СРБИЈЕ ОТПУТОВАЛИ НА ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У КОПЕНХАГЕН: "Орлови" у групи са Швајцарском и Италијом

04.09.2025. 13:16 13:19
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БАСКЕТАШИ СРБИЈЕ У ОВОМ САСТАВУ ИДУ НА ЕП: Ждеро објавио списак
спорт

БАСКЕТАШИ СРБИЈЕ У ОВОМ САСТАВУ ИДУ НА ЕП: Ждеро објавио списак

02.09.2025. 15:25 15:57
Волим
0
Коментар
0
Сачувај