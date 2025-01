БОГДАНОВИЋ ПЕТИ НАЈБОЉИ У ИСТОРИЈИ НБА ЛИГЕ: Капитен Србије после 110 утакмица прекинуо низ

Најефикаснији у екипи Њујорка био је Џејлен Брансон са 34 поена, док је Микал Бриџис постигао 26.

У редовима Атланте најбољи је био Тре Јанг са 27 поена, а Диандре Хантер је постигао 22.

Капитен репрезентације Србије Богдан Богдановић прекинуо је низ од 110 узастопних мечева на којима је постигао бар једну тројку. Богдановић је за 15 минута у игри забележио два скока и један поен, уз шут из игре 0/4. Ово је пети најбољи низ у историји НБА лиге када је реч о постигнутој бар једној тројци на утакмици.

What an unforgettable run by Bogdan Bogdanovic 👏🇷🇸 pic.twitter.com/gRKNlO6vu0

