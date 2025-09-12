clear sky
"Човићу ћу помоћи у избору наследника" ПЕШИЋ НАКОН ДЕБАКЛА „ОРЛОВА“ на Евробаскету: Дошло је време да се ПРОНАЂЕ НОВИ СЕЛЕКТОР

12.09.2025. 23:42 23:46
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
кошарка
Фото: kss.rs

БЕОГРАД: Селектор кошаркаша Србије Светислав Пешић рекао је да је дошло време да се нађе нови селектор и да је обећао председнику Кошаркашког Савеза Србије Небојши Човићу да ће му помоћи у избору његовог наследника на клупи.

Дошло је време да се пронађе нови тренер који ће бити у стању да настави оно што смо започели. Обећао сам председнику Човићу да ћу да испуним до краја улогу коју ми је доделио у избору новог селектора, рекао је Пешић за сутрашње издање дневног листа Политика.
 

Пешићу мандат на клупи истиче 30. септембра. 
 

На клупу Србије Пешић је у другом мандату сео 2021. године после неодласка репрезентације на Олимпијске игре у Токију. 
 

На Европском првенству 2022. елиминисан је у осмини финала од Италије, на Светском првенству 2023. је освоји сребро на Светском првенству, а 2024. бронзу на Олимпијским играма.
 

На текућем Европском првенству Србија је под његовим вођством елиминисана у осмини финала од Финске. 
 

У првом мандату, као селектор тадашње Југославије, Пешић је био европски првак 2001. и светски првак 2002.
 

кошаркашка репрезентација србије селектори селектор србије светислав пешић
