Ђорђе Шекуларац потписао професионални уговор са Партизаном
Млади кошаркаш Партизана Ђорђе Шекуларац (18) потписао је професионални уговор са "црно-белима", саопштио је београдски клуб.
"Играч који је у сезони за нама наступао и за први тим 'Парног ваљка' у Суперлиги Србије и Купу 'Радивој Кораћ', обавезао се на вишегодишњу верност Партизану", наводи се у саопштењу Партизана, које је објављено на друштвеној мрежи Икс (X).
Osamnaestogodišnji bek crno-belih Đorđe Šekularac, potpisao je danas profesionalni ugovor sa Partizanom Mozzart Bet.⚫️⚪️
Igrač koji je u sezoni za nama nastupao i za prvi tim Parnog valjka u Superligi Srbije i Kupu "Radivoj Korać", obavezao se na višegodišnju vernost… pic.twitter.com/jv6WEEYN8e
— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) August 12, 2025
Прво искуство у тиму Жељка Обрадовића имао је пред Куп Кораћа у Нишу, био је и део тима који је освојио титулу у КЛС, а Шекулрац памти како је изгледао тренутак када га је позвао тренер Партизана.
"Наравно да се сећам. То ћу памтити заувек! Било је вече када је стигао позив. Знао сам да следи Куп и наслућивао да имамо шансе да се нађемо међу лиценцираним играчима. Надао сам се. Нико ми ништа није рекао до те вечери, а онда ме је назвао тренер из јуниора и рекао да ћу сутра бити са првим тимом. Био сам пресрећан. Нисам знао шта да очекујем, нисам ока склопио те ноћи", причао је Шекуларац недавно.
Дебитански меч имао је против Војводине, а први контакт с лоптом била је тројка уз звук сирене.
"Ухватила ме нервоза пред утакмицу и сећам се – Двејн Вашингтон ми је пришао и покушао да ме смири. Рекао је: ако се укаже прилика – немој да се плашиш, шутни. И тако је и било. Искрено, нисам ни ушао с идејом да дам кош, него се завршавала утакмица, био сам два-три метра од центра – и само сам шутнуо", рекао је Шекуларац и потом описао све оно што се дешавало после тог меча.
"То вече не знам како бих описао. Жељко ме је повео на конференцију за медије, а ја – нервозан, уплашен… Руке ми се тресу. После ми прилазе деца, траже аутограм, а ја не могу да им се потпишем – тресу ми се руке", рекао је Шекуларац.
Кошаркаши Партизана ће 30. септембра у првом колу Евролиге гостовати Дубаију.