ДОНЧИЋ СЕ ЗАГРЕЈАО ЗА „ОРЛОВЕ“: Словенија надиграла Британце

19.08.2025. 22:09 22:11
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/ису/гри
спорт
Фото: ФИБА

Кошаркаши Словеније победили су Велику Британију резултатом 93:81, два дана пред гостовање Србији у генералној проби за Европско првенство за обе селекције.

Лука Дончић је предводио Словенце ка првој победи у припремама за Евробаскет са 28 поена, шест скокова и 10 асистенција. Грегор Хроват је дао 15, а Клемен Препелич 12 поена.

Мајлс Хесон и Тарик Филип су са по 12 поена били најефикаснији у редовима гостију.

Словенија ће у четвртак гостовати Србији у Арени, а на Европском првенству које почиње 27. августа ће играти у Групи Д са домаћином групе Пољском, као и Француском, Исландом, Белгијом и Израелом. 

 

лука дончић кошарка
Спорт Кошарка
