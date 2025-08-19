ДОНЧИЋ СЕ ЗАГРЕЈАО ЗА „ОРЛОВЕ“: Словенија надиграла Британце
19.08.2025. 22:09 22:11
Кошаркаши Словеније победили су Велику Британију резултатом 93:81, два дана пред гостовање Србији у генералној проби за Европско првенство за обе селекције.
Лука Дончић је предводио Словенце ка првој победи у припремама за Евробаскет са 28 поена, шест скокова и 10 асистенција. Грегор Хроват је дао 15, а Клемен Препелич 12 поена.
Мајлс Хесон и Тарик Филип су са по 12 поена били најефикаснији у редовима гостију.
Словенија ће у четвртак гостовати Србији у Арени, а на Европском првенству које почиње 27. августа ће играти у Групи Д са домаћином групе Пољском, као и Француском, Исландом, Белгијом и Израелом.