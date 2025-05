ФАЈНАЛ-ФОР ЕВРОЛИГЕ ПОЧИЊЕ ВЕЧЕРАС: За трофеј први пут ван Европе

Осим браниоца трофеја Панатинаикоса титули се надају и Фенербахче, Олимпијакос и Монако, једини учесник завршног турнира без освојеног пехара.

Турнир почиње у 17 часова репризом прошлогодишњег полуфинала у ком ће копља укрстити Панатинаикос и Фенербахче. У другом полуфиналу од 20 часова играће Олимпијакос и Монако.

