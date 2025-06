(ФОТО) „Ноћас је код нас преспавао један веома висок човек…“ ЏОКЕР ОДСЕО КОД ЊЕ У ХОТЕЛУ, а Италијанка није имала благе везе КО ЈЕ НИКОЛА ЈОКИЋ Муж кад је добио фотку: Кратка, тужна прича!

И овог јуна, Никола Јокић, члан Денвер Нагетса и троструки МВП НБА лиге, стигао је у Ферару, а италијански портал Ла Гиорната Тио открио је детаље о његовој посети. Наиме, Александро Запароли, анестезиолог и директор, испричао је ироничну анегдоту: супруга му је послала фотографију високог човека, несвесна о коме је заправо реч.

Кратка тужна прича: моја супруга има смештајни објекат у Ферари. Пре неки дан ми је послала ову фотографију. Она ништа не зна о кошарци. Написала ми је: ‘Ноћас је код нас преспавао један веома висок човек који је дошао да види коње. Сада је отишао.

Замолио сам је да ми пошаље слику да ти покажем, познајеш ли га?’… Питала ме је да ли познајем најјачег кошаркаша на свету.

Занимљиво је да поменути лекар није имао среће да се лично упозна и рукује са Јокићем, којем, по свему судећи цени и воли и за њега навија. Зато је и прокоментарисао:



- Никад, никад, никад, никаква радост.

“Breve storia triste: mia moglie ha una struttura ricettiva a Ferrara. Poco fa mi ha mandato questa foto. Lei non sa nulla di basket. Mi ha scritto: ‘Stanotte ha dormito qui uno altissimo che è venuto a vedere dei cavalli. Ora è andato via. Gli ho chiesto una foto per fartelo… pic.twitter.com/IceD0Jm0hn

— La Giornata Tipo (@parallelecinico) June 26, 2025