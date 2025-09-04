broken clouds
ФРАНЦУСКА ДЕКЛАСИРАЛА ИСЛАНД НА ЕВРОБАСКЕТУ: "Триколори" славилаи са 40 разлике у игри мачке и миша

04.09.2025. 15:49 15:52
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
francuska island
Фото: fiba.basketball

Кошаркаши Француске убедљиво су савладали Исланд резултатом 114:74 у оквиру последњег кола групе Д на Евробаскету.

Ни у једном моменту се није доводило питање победника, пошто су Галски петлови за првих десет минута постигли 36 поена, наспрам девет противника. Све остало је било само увећавање предности и малтене ревијална утакмица за Французе, који су успели да одморе носиоце за нокаут фазу.

Победничка селекција имала је чак седам двоцифрених играча. Предводио је Закари Ризаше са 15 поена, а пратили су га Жаите са 13, Луваву и Окобо по 12, Хоард и Хифи су имали 11, а Јабуселе 10.

Код Исланђана је најефикаснији био Хермансон са 15, а двоцифрен је био и Фридриксон са 10.

Француска би требала као лидер да се пласира у осмину финала, уколико Словенија савлада Израел.

 

Пласман обезедио Sofascore

 

Евробаскет Француска Исланд
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
