ФРАНЦУСКА ДЕКЛАСИРАЛА ИСЛАНД НА ЕВРОБАСКЕТУ: "Триколори" славилаи са 40 разлике у игри мачке и миша
Кошаркаши Француске убедљиво су савладали Исланд резултатом 114:74 у оквиру последњег кола групе Д на Евробаскету.
Ни у једном моменту се није доводило питање победника, пошто су Галски петлови за првих десет минута постигли 36 поена, наспрам девет противника. Све остало је било само увећавање предности и малтене ревијална утакмица за Французе, који су успели да одморе носиоце за нокаут фазу.
Победничка селекција имала је чак седам двоцифрених играча. Предводио је Закари Ризаше са 15 поена, а пратили су га Жаите са 13, Луваву и Окобо по 12, Хоард и Хифи су имали 11, а Јабуселе 10.
Код Исланђана је најефикаснији био Хермансон са 15, а двоцифрен је био и Фридриксон са 10.
Француска би требала као лидер да се пласира у осмину финала, уколико Словенија савлада Израел.