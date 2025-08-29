ХИТНО СЕ ОГЛАСИЛИ ИЗ ЗВЕЗДЕ Давидовац је имао саобраћајни удес који није изазвао
29.08.2025. 17:27 17:40
БЕОГРАД: Кошаркашки клуб Црвена звезда саопштио је данас да је Дејан Давидовац имао саобраћајни удес који није он изазвао и додао да играч није повређен.
У саопштењу се истиче да један део вести која се појавила у медијима није тачан јер Давидовац није задобио повреде и данас је тренирао.
"Вест која се појавила је неистинита односно један њен део није тачан. Наш играч Дејан Давидовац јесте имао сабраћајни удес који није он изазвао, то се догодило јуче, апсолутно нема никакве повреде, тренирао је данас, и био на заједничком ручку играча и руководства клуба", наводи се у саопштењу "црвено-белих".
Поједини медији пренели су вест да је Давидовац ноћас у 1.30 часова имао саобраћајни удес када је у његов ауто ударио пијани возач и да је повређен.