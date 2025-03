ИСТОРИЈСКА ЦИФРА У САД: Славна НБА франшиза има новог власника, Селтикси продати за баснословну суму

Чисхолм је Бостон купио од породице Гроусбек за 6,1 милијарду долара.

Ово је највећа продаја франшизе у историји спорта Северне Америке, а претходно је НФЛ тим Вашингтон Командерс 2023. године продат за 6,05 милијарди.

$360 million: How much the Grousbeck family bought the Boston Celtics for in 2002



$6.1 billion: How much the Grousbeck family agreed to sell the Boston Celtics for in 2025



The Celtics are big business. pic.twitter.com/hOdoFFnOM8

— Front Office Sports (@FOS) March 20, 2025