ИВАНОВИЋ У ПРОБЛЕМУ: Виртус најмање 10 недеља без најбољег играча

– Виртус саопштава да је током првенствене утакмице са Ређо Емилијом Клајбурн задобио делимичну повреду плантарне фасције левог стопала. Играч ће бити подвргнут специфичним третманима, периодично ће бити поново процењиван и биће одсутан са терена у периоду од најмање 10 недеља – стоји у клупском саопштењу.

Американац тако неће моћи да помогне екипи до краја регуларног тока Евролиге.

GET WELL SOON @Da_Thrill21 🤍🖤 pic.twitter.com/ccpxI8tsl4

— Virtus Segafredo Bologna (@VirtusSegafredo) January 7, 2025