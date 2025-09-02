scattered clouds
34°C
02.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1763
usd
100.0737
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ИЗРАЕЛ У ОСМИНИ ФИНАЛА ЕП: Белгији против Пољске победа императив

02.09.2025. 16:22 16:23
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: ФИБА

Кошаркаши Израела победили су Белгију резултатом 92:89 у мечу четвртог кола групе Д Европског првенства

Израел сад има учинак 3-1 и осигурао је пласман у нокаут фазу, док Белгија има скор 1-3 и мора у последњем колу да савладала домаћина Пољску да би наставила такмичење. 

Дени Авдија је са 22 поена предводио Израел, 19 је дао Роман Соркин, Томер Гинат је имао по 13 поена и 13 скокова, Кадин Карингтон је дао 11, а Јам Мадар 10 поена.

Емануел Лекомт је са 15 поена био најефикаснији у Белгији, по 14 су дали Лоик Шварц и Ханс Ванвијн, Сибе Ледеген је дао 12, а Жан-Марк Мвема 10 поена. 

Пласман обезедио Sofascore
Евробаскет кошарка
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ГРЧКА НЕ МОЖЕ БЕЗ ЈАНИСА – ВЕЛИКА ПОБЕДА БиХ: И даље стрепи за нокаут фазу Евробаскета
спорт

ГРЧКА НЕ МОЖЕ БЕЗ ЈАНИСА – ВЕЛИКА ПОБЕДА БиХ: И даље стрепи за нокаут фазу Евробаскета

02.09.2025. 16:11 16:16
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЛИТВАНИЈА НАДИГРАЛА ФИНСКУ НА ЕВРОБАСКЕТУ: Победа остала у сенци повреде Јокубаитиса
finska litvanija

ЛИТВАНИЈА НАДИГРАЛА ФИНСКУ НА ЕВРОБАСКЕТУ: Победа остала у сенци повреде Јокубаитиса

01.09.2025. 21:43 21:46
Волим
0
Коментар
0
Сачувај