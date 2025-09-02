ИЗРАЕЛ У ОСМИНИ ФИНАЛА ЕП: Белгији против Пољске победа императив
02.09.2025. 16:22 16:23
Кошаркаши Израела победили су Белгију резултатом 92:89 у мечу четвртог кола групе Д Европског првенства
Израел сад има учинак 3-1 и осигурао је пласман у нокаут фазу, док Белгија има скор 1-3 и мора у последњем колу да савладала домаћина Пољску да би наставила такмичење.
Дени Авдија је са 22 поена предводио Израел, 19 је дао Роман Соркин, Томер Гинат је имао по 13 поена и 13 скокова, Кадин Карингтон је дао 11, а Јам Мадар 10 поена.
Емануел Лекомт је са 15 поена био најефикаснији у Белгији, по 14 су дали Лоик Шварц и Ханс Ванвијн, Сибе Ледеген је дао 12, а Жан-Марк Мвема 10 поена.
Пласман обезедио Sofascore