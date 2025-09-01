ЛИТВАНИЈА НАДИГРАЛА ФИНСКУ НА ЕВРОБАСКЕТУ: Победа остала у сенци повреде Јокубаитиса
Кошаркаши Литваније славили су у Тампереу против Финске (81:78), у четвртом колу групе Б Европског првенства.
Битна победа гостију остала је у сенци повреде Рокаса Јокубаитиса, коме је страдао зглоб приликом једног продора на почетку четврте четвртине. Такође, Лаури Марканен, упркос дабл-даблу, одиграо је испод свог просека, а највеће заслуге за то иду Маргирису Нормантасу.
Марканен је меч завршио са 19 поена (6/17 из игре, 6/8 пенали), 11 скокова, шест асистенција и три изгубљене лопте. Идентичан поентерски учинак имао је Микаел Јантунен (8/11 из игре), уз то је додао осам скокова, а двоцифрен је био још Елијас Валтонен са 10 поена.
Код победника најбољи су били Јокубаитис са 16 поена и девет асистенција, Марек Блажевич је имао 14 поена и осам скокова, Азуолас Тубелис 12 поена и 11 скокова, Игнас Саргијунас 10 поена, а Јонас Валанчунас осам поена и пет скокова.
Домаћи су ношени снажном подршком са трибина утакмицу отворили јако добро, стичући заправо највећу предност коју су и имали, +7. Микаел Јантунен је бриљирао у уводној фази сусрета, с тим да то није много утицало на изабранике Римаса Куртинаитиса. Средином прве четвртине виђен је и кратак прекид, пошто је мрежица на једном од кошева морала да се замени. Као да је пауза пријала гостима, који су пре свега преко Јокубаитиса и Валанчунаса, смањили заостатак на пола коша уочи другог квартала. Марканен је и у овој четвртини имао, за његове стандарде, скроман учинак, па је Литванија константно водила, а на полувреме и однела малтене двоцифрену предност, 45:36.
Трећи период донео нам је игру у серијама и таман кад је деловало да Финска може да угрози вођство гостију, оно је отишло на максималних +14 за Литванију у том тренутку. Почетком последње четвртине Јокубаитис је повредио зглоб, а Литванце у том тренутку није орасположило ни високо вођство (+15). Финска је успела у завршним минутима да направи мини-драму, али је у последњем минуту Игнас Саргијунас одиграо битну одбрану, блокирао Едона Маџунија и тако спречио домаће да приђу на посед заостатка у последњем минуту. Уследила је пенал-завршница, гости су одбили завршни налет ривала, који је напослетку пришао на -3, за коначних 81:78.