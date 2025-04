ЈАНИС ДО ДАБЛ-ДАБЛ УЧИНКА, АЛИ СУ ПЕЈСЕРСИ БИЛИ БОЉИ: Индијана повела у четвртфиналу плеј-офа

Паскал Сиакам је предводио Индијану са 25 поена, Мајлс Тарнер је дао 19, Ендрју Нембард 17, Бенедикт Матурин 13, Ти Џеј Мекконел 11, а Тајрис Халибуртон 10.

Код Милвокија је најефикаснији био Јанис Адетокумбо са 36 поена и 12 скокова, Остин Јан Грин је дао 15, Гери Трент 14, а Кевин Портер 12.

Myles Turner steps back and CASHES. 🎯



Big-time 3 late in Game 1 on ESPN. pic.twitter.com/Y89XXtoMli

— NBA (@NBA) April 19, 2025