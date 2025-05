ЈОКИЋ ЋЕ ПРВО НА ПИВО ПОСЛЕ ЕЛИМИНАЦИЈЕ: О одлуци за Евробаскет после разговора са селектором и играчима

Кошаркаши Денвера нису успели да се пласирају у финале Западне конференције НБА лиге, пошто су у недељу поражени од Оклахоме резултатом 125:93 у седмој утакмици полуфинала плеј-офа. Оклахома је до финала плеј-офа Запада стигла серијом 4:3 у победама.

– Мислим да су ме Олимпијске игре учиниле бољим играчем. Наступао сам за своју земљу, са другим саиграчима, под другачијим правилима и то ми је заиста значило. Долази ЕП и морам да донесем одлуку око тога, али претходно ћу разговарати са селектором и најважнијим члановима репрезентације. Видећемо шта ће да буде, а сигуран сам да ћу у наредних неколико дана уживати у пиву – изјавио је Јокић на конференцији за медије после меча, преносе амерички медији.

Offseason just started for Jokic 😂 pic.twitter.com/qg91U8ke44

Кошаркаш Денвера је изјавио да Нагетси нису искористили своје шансе у серији са Оклахомом.

– Ова утакмица је била слична другом мечу у серији. Губили смо лопте, нисмо узимали довољно шутева, а они су били агресивни и нападали нас у транзицији. Погодили су своје шутеве. Нисмо победили, тако да очигледно не можемо до самог краја. Имали смо своје шансе, али их нисмо искористили. Не можемо да освојимо шампионски прстен у овом саставу – додао је српски кошаркаш.

Јокић је изјавио да није у потпуности незадовољан сезоном.

– Многи су рекли да ће ЛА Клиперси да нас победе. Овог пута то није било добро, али у глобалу за целу сезону увек смо проналазили начин и на то сам најпоноснији. Што се тиче личног учинка, имао сам добру сезону, остао сам здрав и захвалан сам на томе, али много труда сам уложио – истакао је Јокић.

Nothing but respect between SGA and Jokić 🤝 pic.twitter.com/sIKM0Gwco2

