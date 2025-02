ЈОШ ЈЕДАН ТРЕЈД, АЛИ ОЧЕКИВАН: Џими Батлер напушта Јовића и иде код Карија

И овај трејд је описан као блокбастер, али то и није баш тачно с обзиром на то да је Батлер још раније тражио да буде трејдован, јер га је Мајами суспендовао због недоличног понашања.

Било је једино непознаница где ће наставити каријеру.

Трејд је почео тако што су Вориорси су у Мајами послали Ендрјуа Вигинса, Дениса Шрудера, Кајла Андерсона и заштићени пик прве рунде.

Шрудер је потом експресно из Мајамија трејдован даље у Јуту, а Торонто је требало да добије Кајла Андерсона, међутим, то је пропало и он је остао у Мајамију.

A NEW BIG THREE IN THE BAY 🤝



Jimmy Butler is a Golden State Warrior 😲 pic.twitter.com/LsQzMOhPg3

— SportsCenter (@SportsCenter) February 6, 2025