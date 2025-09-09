light rain
КЕНАН СИПАХИ БРАНИО СРБИЈУ: "Можда бисмо и ми испали од Финске"

09.09.2025. 19:55 19:58
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
sipahi
Фото: fiba.basketball

Репрезентативац Турске Кенан Сипахи изјавио је да га је изненадила елиминација Србије са Европског првенства, али је нагласио да такви исходи нису реткост на великим такмичењима.

Сипахи је против Пољске одиграо веома запажено – за 16 минута на паркету убацио је 11 поена (4/6 из игре, тројке 3/5) и уписао четири асистенције.

"Играмо добро, данас много боље него против Шведске. Остале су нам још две утакмице до циља и то је наша шанса. Размишљамо о злату, али не желимо да причамо унапред – идемо корак по корак", поручио је плејмејкер Бахчешехира.

На питање о раној елиминацији Србије и Француске, Сипахи је био искрен.

"Изненадило ме је, као и све остале. Не превише… Француска је изгубила од веома добре Грузије, али веће изненађење је испадање Србије. Може то свима да се деси. И ми смо се мучили са Шведском, а да смо играли на тај начин против Финске, можда бисмо и ми завршили такмичење."

Турска Евробаскет
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
09.09.2025. 18:18 18:22
06.09.2025. 23:33 23:37
