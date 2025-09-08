КОШАРКАШИ ГРУЗИЈЕ ДОБИЛИ СКОРО МИЛИОН ЕВРА због победе над Француском и пласман у четвртфинале Евробаскета
Кошаркаши Грузије представљају најпријатеније изненађење на Европском првенству.
Екипа предвођена Александра Џикића у осмини финала савладала је Француску, а за пласман у полуфинале играће против репрезентације Финске, која је била боља од Србије.
После ове победе у целој Грузији је завладала велика еуфорија међу навијачима, а није прошло незапажено код челних људи државе.
Тако ће премијер државе Иракли Кобахидзе одлучио да награди тим са чак 3.000.000 ларија (што је око 948.000 евра).
Одлука је донета на седници Владе Грузије.
"Пошто смо остварили историјски резултат у кошарци, желим да га обележимо на прави начин – уз одговарајући новчани бонус. Доделићемо 3 милиона лари за овај успех, а иста сума ће бити обезбеђена и за сваку наредну победу на Евробаскету", рекао је Кобахидзе током заседања Владе.