КОШАРКАШКО ЧУДО, УРУГВАЈ СРУШИО АМЕРИКУ! Репрезентација САД избламирала се „за све паре“
Кошаркашко првенство на Америчком континенту пуно је изненађења, али ниједно није имало овакав одјек.
Кошаркаши Уругваја остварили су сигурно највећу победу у својој историји, јер су у другом колу групне фазе савладали САД резултатом (86:85).
Уругвајце су до ове победе предводили Сантијаго Вескови са 24 поена и Хоакин Родригес који је постигао поен мање, а да ствар буде још занимљивија, овај кошаркаш нема клуб.
Код САД Ленгстон Геловеј је уписао 25 поена, Џејмијус Ремзи је на овом мечу постигао 19 поена.
За Американце на овом турниру наступа и бивши кошаркаш Црвене звезде Џавонте Смарт, а он је на овом мечу уписао осам поена.
Јесте да је тим САД састављен од играча који наступају у Европи, али опет је велико изненађење када земља у којој је настао овај спорт буде поражен.
Готово целу утакмицу резултат је био изједначен и ниједна екипа није имала неку осетну предност.
Да би могло доћи до изненађења, Уругвај је наговестио у првом полувремену, где су током целог тока првог и већег дела другог периода имали предност.
Американци су узвратили истом мером у трећој четвртини, где су имали максимално шест поена предности.
Али зато је Уругвај поново вратио вођство на своју страни, па су пред крај меча имали чак осам поена вишка. Тада су и кренули да верују у велику победу, Американци су покушали и успели да уведу утакмицу у неизвесну завршницу, међутим победа је на крају отишла у руке јужноамеричке репрезентације.