08.09.2025.
Нови Сад
Преокрет: КСС демантовао смену Пешића!

08.09.2025. 18:42
kss
Фото: КСС

Кошаркашки савез Србије (КСС) демантовао је писање Танјуга о смени Светислава Пешића.

Танјуг је пренео је да Светислав Пешић више није селектор Србије, да је руководство Кошаркашког савеза данас је прво донело одлуку о разлазу са селектором после елиминације у осмини финала Европског првенства, а потом је њему саопштена одлука.

Недуго затим, ПР репрезентације Србије Нина Колунџија обавестила је медије да то није тачно.

"Танјугова вест у вези са разрешењем Светислава Пешића са места селектора није тачна", информација је  коју су добили медији.

Пешић је селектор "орлова" био од 2021. године и од тада је освојио сребро на Мундобаскету у Манили, односно бронзу на Олимпијским играма у Паризу.

На овогодишњем Евробаскету у Риги Србија је доживела дебакл, поразом од Финске у осмини финала.

Ово му је други мандат на клупи националног тима, на којој је седео и од 2001. до 2002. године, када је освојено злато у Индијанаполису.

 

