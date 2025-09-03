light rain
ЛИТВАНИЈА САВЛАДАЛА ШВЕЂАНЕ: Чека расплет за прво место у групи

03.09.2025. 18:00
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ФИБА

Кошаркаши Литваније победили су Шведску резултатом 74:71 у мечу последњег кола Групе Б.

Литванија сада има скор 4-1, а на којој ће позицији окончати - првој или, што је много реалније, другој, знаће после меча Финска - Немачка.

Шведска је и пре ове утакмице знала да као четврта из групе први пут у историји иде у осмину финала, где ће играти против победника вечерашњег меча Групе А Србија - Турска. 

Јонас Валачијунас је био најефикаснији у Литванији са 18 поена и девет скокова, Арнас Величка је дао 14 поена, Гутис Радзевичијус 13, а Азулас Тубелис 12.

Пеле Ларсон је дао 18 поена за Шведску, а двоцифрени су били и Тобијас Борг са 13 и Симон Биргандер са 10. 

Евробаскет кошарка
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
