НАЈНОВИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЈОКИЋУ! Ево шта лекари кажу о Николиној повреди

Српски ас је пропустио претходних пет утакмица због повреде склочног зглоба, а његов повратак најављен је пред серију мечева на домаћем терену.

Како се наводи у медицинском извештају, Јокић је под знаком питања је за дуел са Милвоки Баксима у Бол Арени.

То вероватно значи ће српски центар пропустити још дуел са Баксима, који је на програму у ноћи између среде и четвртка.

После Милвокија у Бол Арену стижу Јута, Минесота и Сан Антонио.

Injury Report ahead of tomorrow’s game against the Bucks:



PROBABLE:

Christian Braun (Left Foot Strain)



QUESTIONABLE:

Aaron Gordon (Right Calf Injury Management/Left Ankle Sprain)



DOUBTFUL:

Nikola Jokić (Left Ankle Impingement)



OUT:

Julian Strawther (Left Knee Sprain)… pic.twitter.com/vOqApqKCw5