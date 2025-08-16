overcast clouds
МИЛОЈЕВИЋЕВА ПОРУКА НАВИЈАЧИМА: Сви наши успеси не би били могући без вас, видимо се

16.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
milojevic
Фото: ФК Црвена звезда

Тренер фудбалера Црвене звезде Владан Милојевић позвао је данас навијаче да подрже екипу против кипарског Пафоса у првом мечу плеј-офа за пласман у групну фазу Лиге шампиона.

"Никада није било лако. Сви наши успеси не би били могући без вас. Видимо се у уторак", поручио је Милојевић у објави на званичном Инстаграм налогу црвено-белих.

Звезда дочекује Пафос у уторак од 21 сат.

Спорт Фудбал
