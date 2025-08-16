МИЛОЈЕВИЋЕВА ПОРУКА НАВИЈАЧИМА: Сви наши успеси не би били могући без вас, видимо се
16.08.2025. 20:37 20:40
Тренер фудбалера Црвене звезде Владан Милојевић позвао је данас навијаче да подрже екипу против кипарског Пафоса у првом мечу плеј-офа за пласман у групну фазу Лиге шампиона.
"Никада није било лако. Сви наши успеси не би били могући без вас. Видимо се у уторак", поручио је Милојевић у објави на званичном Инстаграм налогу црвено-белих.
Звезда дочекује Пафос у уторак од 21 сат.