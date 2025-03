НБА ЛИГА: Кошаркаши Бостона победили Денвер, Јокићу једна асистенција недостајала за трипл-дабл

Бостонски "ТД Гарден" је био домаћин овог НБА спектакла између актуелних шампиона Бостон Селтикса и Денвер Нагетса, а Бостон је после сјајних 48 минута однео победу.



Српском центру Николи Јокићу је замало измакао трипл-дабл јер је меч завршио са 20 поена, 14 скокова и 9 асистенција...

Најефикаснији је био Џамал Мареј са 26 поена, 24 је имао Кристијан Браун, 12 Расел Вестбрук и двоцифрен је још био Мајкл Портер Џуниор са 10 поена. Са 22 поена је у Бостону најефикаснији био Џејлен Браун, док је 19 убацио Ал Хофорд, 17 Дерик Вајт и 16 Џејсон Тејтум.

Nikola #Jokić might have twisted his ankle at the very start of today’s #Celtics vs #Nuggets matinee pic.twitter.com/OUG3WZwRFz

