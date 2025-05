НИКО НЕ ЗНА КАД ЈЕ ФАУЛ Шта је потребно да га свирају над Јокићем? ВИДЕО

Денвер Нагетси су савладали Оклахому са 113:104 после продужетка, у трећем мечу плеј-офа, четвртфинала НБА лиге.

Српски кошаркаш није имао најбоље шутерско вече, убацио је 20 поена уз 16 скокова и шест асистенција, али уз шут из игре 8/25 (32 одсто).

Ипак, једна статистичка колона "боде очи", а то су слободна бацања. Јокић је извео свега четири пенала, а кошаркаши Оклахоме су играли "јаку" одбрану на њему.

У више ситуација може да се види да нису судије нису досудиле очигледан фаул над центром Нагетса.

Ово је једна од ситуација када су остали неми.

OKC Thunder allowed to beat Jokić up all game & he can't get a single call lol pic.twitter.com/MOZ3o78e5C

— Per Sources (@PerSources) May 10, 2025