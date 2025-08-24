ВЕЛИКАН ЗВЕЗДЕ У СВАКОМ СМИСЛУ: Лука Митровић није више играч црвено-белих
Лука Митровић није више кошаркаш Црвене звезде, саопштио је београдски клуб.
– Митровић је још један играч који је по утицају који је имао, трагу који је оставио у Црвеној звезди, трофејима које је освајао, капитенској траци коју је носио - великан нашег клуба у сваком смислу. Црвено-бели дрес по први пут обукао још далеке 2012. године када је стигао из Хемофарма. Све остало је историја нашег клуба – наводи се на званичном сајту Црвене звезде.
Митровић је одиграо 524 утакмице за Звезду и налази се на другом месту вечне листе по броју наступа у црвено-белом дресу.
– У том периоду, постигао је 3.932 поена и освојио је чак 19 трофеја са вољеним клубом (пет титула АБА лиге, шест шампионата Србије и осам националних купова Радивој Кораћ). Не само због трофеја, већ зато што је увек давао све од себе, начином на који је носио црвено-бели дрес, понашао се ван терена, промовишући све најлепше и најважније вредности Црвене звезде, Лука се уградио међу бесмртнике и стао на друго месту листе играча са највише наступа, одмах иза Бранка Лазића, коме је управо он препустио капитенску траку после првог мандата у црвено-белом – саопштили су из Звезде.
Црвено-бели су навели да ће Митровић да настави каријеру у неком другом клубу.
– У два наврата, одиграо је девет пуних сезона за Црвену звезду и свиме што је радио и чинио, остаће заувек црвено-бели и део наше породице за сва времена. КК Црвена звезда, председник Жељко Дрчелић, комплетан менаџмент, као и сви запослени, играчи и тренери, овим путем желе нашем Луки много здравља и среће у наставку каријере, а као човеку и кошаркашу који је дао неизмерно нашем клубу, врата клуба су му по завршетку играчке каријере широм отворена – закључује се у саопштењу Црвене звезде.