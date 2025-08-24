clear sky
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
РЕКОРДНА ЦИФРА ЗА ЏОРДАНА И БРАЈАНТА: Картица с потписима легенди продата за 12,9 милиона

24.08.2025. 17:42
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/сан/ску
спорт
Фото: Printscreen/youtube/NBA

Кошаркашка картица са аутограмима Мајкла Џордана и Кобија Брајанта и два НБА грба, продата је на аукцији у Тексасу по  екордној цени од 12,9 милиона долара.

Картица из специјалне колекције „Дуал Логоман” са потписима два легендарна играча и извезеним грбовима који су скинути са њихових дресова, постала је тако најскупља спортска картица икада продата на некој аукцији, саопштено је из аукцијске куће Херитиџ Окшенз, која је обавила продају, пренео је Си-Ен-Ен.

Картица из сезоне 2007-08. продата је у Даласу, а идентитет купца није објављен.

– Потражња за овом картицом је огромна, што је и логично јер на њој се налазе фотографије, делови дресова и потписи двојице највећих играча који су икада изашли на кошаркашки терен – казао је званичник аукцијске куће Крис Ајви.

Он је додао да је ова картица уникат јер је једина која има потписе само ове двојице кошаркаша, и увек ће остати јединствена због трагичне смрти Брајанта 2020.

На картицама серије “Dual NBA Logo Autographs” , коју је произвела компанија Upper Deck између 2004. и 2009. налазе се аутограми неких од највећих кошаркашких звезда.

На осам картица појављује се Џорданов потпис који је у пару са аутограмима играча попут Леброн Џејмса и Скотија Пипена, док је Брајантов потпис на 11 картица.

Иако је цена картице пре аукције процењена на 6 милиона, она је постигла невероватних 12,9 милиона долара, чиме је оборила ранији рекорд од 12,6 милиона колико је плаћено 2022. за бејзбол картицу Топс Мики Ментл из 1952.

Ова картица, ипак, није најскупљи спортски реквизит продат на некој аукцији, а тај рекорд држи дрес бејзбол легенде Бејба Рута из 1932. који је продат за 24,12 милиона долара у августу 2024. године.

