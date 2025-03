НИКО НЕЋЕ ДА ИГРА ПРОТИВ СРБИЈЕ НА ЕВРОБАСКЕТУ: Пре би Дончића него Јокића и екипу

Оно што се сада зна јесте да им противник неће бити Пољска, која је као домаћин Европског првенства одабрала ривала с којим жели да игра у групној фази, а то је Словенија.

Сва четири домаћина имала су прилику да изаберу по једну селекцију са којом желе да играју у групи.

Кипар је изабрао Грчку, Финска се одлучила за Литванију, а Летонија за Естонију.

То значи да Србија и даље не зна са ким ће бити у групи, с обзиром да сви домаћини избегли шансу да буду у групи са Орловима.

Европско првенство је на програму од 27. августа до 14. септембра.

Састав шешира

Први шешир: СРБИЈА, Немачка, Француска, Шпанија

Други шешир: Летонија, Литванија, Словенија, Грчка

Трећи шешир: Италија, Црна Гора, Пољска, Чешка

Четврти шешир: Финска, Грузија, Турска, Израел

Пети шешир: Белгија, Босна и Херцеговина, Естонија, Велика Британија

Шести шешир: Шведска, Исланд, Португал, Кипар

What's the perfect draw for your country? 📊💬



The seeds have been confirmed for #EuroBasket 2025!



📅 Draw: 27th of March | 14:00 CET

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) March 3, 2025