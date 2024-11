НИКОЛА ЈОКИЋ ВОДИО ДЕНВЕР ДО ПОБЕДЕ Пала и Оклахома ЈОКАРА НИЖЕ РЕКОРДЕ

Јокић је меч завршио са 23 поена (8/17 за два, 1/3 за три, 4/6 са пенала), 18 скокова и 16 асистенција, уз две украдене лопте и две блокаде. Трипл-дабл остварио је пре почетка четврте четвртине, што је резултат за дивљење.

Најефикаснији у тиму Денвера био је Расел Вестбрук, који је постигао 29 поена (7/11 за два, 3/4 за три, 6/9 са пенала), уз шест скокова и шест асистенција.

Међу играчима Оклахоме најбољи је био Џејлен Вилијамс са 29 поена, 10 скокова и девет асистенција.

Joker gets a triple-double on any day that ends in Y pic.twitter.com/8bFlO67xPr

— Denver Nuggets (@nuggets) November 7, 2024