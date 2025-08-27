НИКОЛА КАЛИНИЋ НА ПОЧЕТКУ ПРИПРЕМА: Градимо екипу, хоћемо да исправимо слабости из прошле сезоне
Кошаркаш Црвене звезде Никола Калинић изјавио је данас да "црвено-бели" имају много нових играча и додао да ће се на припремама градити екипа за наредну сезону.
Кошаркаши Црвене звезде започели су у уторак припреме за предстојећу сезону.
"Много нових људи и лица, али све ће то изгледати добро. Тек смо почели, градимо екипу. Хоћемо да исправимо неке слабости из прошле сезоне, надамо се да ћемо успети, унапредити нашу игру и место на крају године, колико год можемо", рекао је Калинић на конференцији за медије.
Он је навео да су нови кошаркаши Црвене звезде дошли спремни и фокусирани.
"Добар је утисак, сви су дошли припремљени и фокусирани, схватили све озбиљно и све то иде како треба. Уживање је тренирати са њима. Тако да, добри су утисци, али видећемо на крају године. Тако је било и прошле сезоне, сви смо причали, па је испало како је испало. Није све било лоше, било је и много добрих ствари", изјавио је кошаркаш Црвене звезде.
Калинић је рекао да се почиње да се навикава на то што Бранко Лазић, Лука Митровић и Немања Недовић више неће играти за Црвену звезду.
"Увек осећам велику одговорност, али ништа већу са одласком или доласком било кога. Мало је чудно без њих, али то је први утисак. Навићи ћемо се. Био сам у много тимова, много нових тимова. Хемија се гради као и тактика и кошарка. Да све међу саиграчима буде чисто и искрено. То можда неће донети успех, али ће сигурно помоћи", додао је Калинић.
Он је рекао да му је част што тренер Црвене звезде Јанис Сферопулос размишља да му додели капитенску траку.
"Ако одлучи, прихватићу то са великом радошћу, сазрео сам, емотивно и живтно у фази да могу то да изнесем. Прихватићу оберучке, али одлука је на тренеру", изјавио је он.
Калинић је навео да очекује да репрезентација Србије освоји златну медаљу на Европском првенству.
"Без еуфорије, нећу да им отежавам додатно, све они то знају, али изгледају веома добро, спремни су, фокусирани, гледају сви у истом смеру. Тактички, технички и атлетски су веома добри. Увек може да буде изненађења и лоших дана, али ако све буде како треба, мислим да су они фаворити", додао је он.
Кошаркаш Црвене звезде Коди Милер Мекинтајер истакао је да је узбуђен због нове сезоне.
"Сви имају одличну енергију, сви су радили веома јако током лета, спремни су за тренинге од првог дана. Моје летње рутине су исте, већ девет година. Имао сам проблема са повредом кој ису ме издвојили из тима, али сам се вратио здрав", изјавио је Милер Мекинтајер.
Он је навео да сваки дан тренира како би изгледао боље и додао да осећа већу одговорност у односу на прошлу сезону.
"Фокус на сваком тренингу, фокус на свакој утакмици и у јуну ћемо видети где смо. Прва ствар која ми је страна, јесте да сам први пут у каријеру у некој екипи две године. Друго, када сам дошао у Звезду, играо сам са једним тимом, сада је потпуно другачији. Али, то је део свега", рекао је Милер Мекинтајер.
Додао је и да нови кошаркаш Црвене звезде Чима Монеке један од његових блиских пријатеља.
"Црвено-бели" сезону почињу 30. септембра против Олимпије из Милана у Евролиги.