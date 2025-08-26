КОШАРКАШИ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ ПОЧЕЛИ ПРИПРЕМЕ ЗА НОВУ СЕЗОНУ, Јаго Дос Сантос напушта клуб
Кошаркаши Црвене звезде почели су данас припреме за нову сезону, саопштио је београдски клуб.
"Црвено-бели" су данас у хали "Александар Николић" одрадили први заједнички тренинг.
"Тим је у понедељак комплетиран, сви играчи су одрадили неопходна тестирања, па ће тренер Јанис Сферопулос данас имати са стручним штабом на располагању практично цео ростер (изузев Огњена Добрића који је са репрезентацијом у Риги, и Џоела Боломбоја који се опоравља од повреде задобијене током прошле сезоне) спреман за рад", саопштено је из Звезде.
Звезда ће одрадити припреме у Београду уз нови потпуно реновирани блок у хали Александар Николић (медико блок, нова теретана, сала за састанке и одмор…).
За Црвену звезду ће у наредној сезони играти: Коди Милер Мекинтајер, Урош Плавшић, Стефан Миљеновић, Ајзеа Кенан, Девонте Грејем, Дејан Давидовац, Тајсон Картер, Никола Калинић, Огњен Добрић, Хасиел Риверо, Ебука Изунду, Лазар Стојковић, Џоел Боломбој, Џордан Нвора, Семи Оџелеј, Огњен Радошић и Чима Монеке.
"Филип Шкобаљ ће као будућност нашег клуба и део сарадње од које много очекујемо у наредном периоду са БКК Раднички Београд, играти у том клубу као позајмљен играч и скупљати неопходне минуте, док ће Лазар Стојковић играти на двојну регистрацију за КК Црвена звезда и БКК Раднички", наводи се у саопштењу Звезде.
Звезда је саопштила да је Јаго Дос Сантос тренутно одсутан због обавеза са репрезентацијом Бразила и додала да је у потрази за новом средином. Он неће бити део такмичарског састава Звезде за наредну сезону.
"Црвено-бели" су објавили и план припрема.
"Први меч црвено-бели играју 04. септембра против екипе БКК Раднички (утакмица затвореног типа), пет дана касније следи меч против Игокее (такође затвореног типа), након тога и два врло јака турнира на Кипру и Криту. Последње мечеве пред старт сезоне црвено-бели ће одиграти на ВТБ Суперкупу у Београду (24. и 25. септембра)", саопштено је из Звезде.
Црвена звезда ће 30. септембра у првом колу Евролиге дочекати Олимпију из Милана.