НОВА ЈОКИЋЕВА ФОТКА УЗБУРКАЛА МРЕЖЕ Популарни кошаркаш има праву КОШАРКАШКУ РУКУ
На "спорној" фотографији Николи Јокићу се не види десна рука, због чега се корисници друштвених мрежа шале, а најчитанија објава гласи: "Толико је био посвећен игри да је целу десну руку заменио огромном кошаркашком лоптом".
Ближи се ново издање Евробаскета, који љубитељи кошарке једва чекају, између осталог, због тога што ће Никола Јокић представљати Србију на том такмичењу.
"Орлови" су тренутно на припремама, а слободно време су искористили да направе неколико фотографија у новим дресовима. Међутим, једна је привукла много пажње.
Наиме, популарни Џокер на њој десном руком држи лопту, али под таквим углом да изгледа као да је она пришивена за раме славног кошаркаша.
У вези са тиме, на друштвеним мрежама користе прилику да се шале на рачун Јокића, наравно, све у границама нормале, без вређања.
"Толико је био посвећен игри да је целу десну руку заменио огромном кошаркашком лоптом", пише у једном коментару који има чак 273.000 лајкова и 6.700.000 прегледа!
На ову објаву су се надовезали и други корисници који су углавном правили фотомонтаже Николе са лоптом у разним варијантама, а како оне изгледају погледајте доле:
