НОВИ ПОТРЕС У НАГЕТСИМА! Након Мелоуна, отказ је добила још једна кључна фигура!

Само неколико сати након што је Мајк Мелоун добио отказ на месту тренера Денвер Нагетса, стигла је још шокантнија вест – отказ је уручен и генералном менаџеру Келвину Буту.

Вест је изненадила НБА јавност, јер су Нагетси у кратком временском размаку остали без две кључне фигуре – главног тренера и човека који је водио спортски сектор клуба. Очигледно да лоши резултати у завршници сезоне нису прошли без последица, а Бут је оцењен као један од главних криваца за расуло у тиму.

Full clean out: The Denver Nuggets are also firing general manager Calvin Booth, sources tell ESPN. Michael Malone and Booth both out today. pic.twitter.com/FvqOAFyOKy

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 8, 2025