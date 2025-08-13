ОГЛАСИО СЕ СЕЛЕКТОР СЛОВЕНИЈЕ: "Драгић сам отишао, хвала му"
Селектор Словеније Александер Секулић образложио је скраћивање списка за предстојећи Евробаскет.
Највише буре дигло се због тога што Зорана Драгића неће бити на ЕП.
"После недељне утакмице, чекао нас је и стручни штаб најтежи задатак, јер смо морали да скратимо списак репрезентативаца. Одлука је овог пута била још тежа јер је, поред Жиге Данеуа, репрезентацију напустио и Зоран Драгић, играч који је дуги низ година био један од кључних чланова словеначке репрезентације и значајно допринео њеним највећим успесима. Желео бих да се захвалим Зорану и Жиги, и наравно Виту Храбару, на изузетно напорном раду и колегијалности коју су показали током припрема", рекао је Секулић за сајт КС Словеније.
Секулић је сумирао и припреме, где су Словеници два пута играли са Немцима у Љубљани и Мајнхајму и оба пута изгубили.
"Утакмице са веома јаком немачком репрезентацијом биле су нам свима добродошле и донеле су нам доста одговора. Прва је посебно открила наше тренутне слабе тачке и недостатке, тако да ми је драго што смо успели добро да реагујемо у реваншу. Упркос поразима, имали смо доста добрих минута у обе утакмице и добили смо представу о томе како треба да делујемо ако желимо добар резултат. Наравно, имамо још много посла, и из те перспективе, утакмице са Литванијом и Летонијом ће такође бити веома корисне", рекао је Секулић.