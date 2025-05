„ОРЛОВИ“ ДОБИЛИ ЈАКЕ РИВАЛЕ: Тежак пут до Мундобаскета 2027.

„Орлови“ су актуелни вицешампиони планете, а као први тим на ФИБА ранг листи били су смештени у први шешир са Немачком, Француском и Шпанијом, па с тим екипама свакако нису могли да се нађу у групи у квалификацијама.



У европским квалификацијама наша селекција играће у групи Ц против Турске, Босне и Херцеговине, као и победник претквалификација А (Швајцарска, Словачка, Украјина).

Qualification to Qatar 2027 will go through some breathtaking games in Europe 💥



Drop your flags 👇#FIBAWC x #StepItUp pic.twitter.com/N4D6vHzjQL

— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) May 13, 2025