„ОРЛОВИ“ РУТИНСКИ ДО ЧЕТВРТФИНАЛА ЕП: Баскеташи надиграли и Швајцарску у Копенхагену
Баскеташи Србије пласирали су се у четвртфинале Европског првенства у Копенхагену остваривши обе победе у групи А.
„Орлови“ су у петак најпре славили над Италијом (21:15), а потом и Швајцарском резултатом 21:17.
У нашој екипи сада је најефикаснији био Марко Бранковић са 11 поена, пратили су га Страхиња Стојачић и Ненад Неранџић са по четири, док је Немања Бараћ убацио два.
Прве две екипе из групе су пролазиле даље, а наша селекција је са две победе рутински одрадила посао првог дана такмичења и са првог места у групи иде даље. Италија има по једну победу и пораз и такође је прошла у четвртфинале, док је Швајцарска завршила учешће на такмичењу са два пораза.
Елиминационе рунде и борбе за медаље су на програму у недељу.
Србија је у историји ЕП освојила пет златних и две сребрне медаље. Баскеташи Србије су прошле године у финалу ЕП у Бечу поражени од Аустрије 18:17.