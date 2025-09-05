overcast clouds
24°C
05.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

„ОРЛОВИ“ РУТИНСКИ ДО ЧЕТВРТФИНАЛА ЕП: Баскеташи надиграли и Швајцарску у Копенхагену

05.09.2025. 20:05 20:34
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: Кошаркашки савез Србије

Баскеташи Србије пласирали су се у четвртфинале Европског првенства у Копенхагену остваривши обе победе у групи А.

„Орлови“ су у петак најпре славили над Италијом (21:15), а потом и Швајцарском резултатом 21:17.

У нашој екипи сада је најефикаснији био Марко Бранковић са 11 поена, пратили су га Страхиња Стојачић и Ненад Неранџић са по четири, док је Немања Бараћ убацио два.  

Прве две екипе из групе су пролазиле даље, а наша селекција је са две победе рутински одрадила посао првог дана такмичења и са првог места у групи иде даље. Италија има по једну победу и пораз и такође је прошла у четвртфинале, док је Швајцарска завршила учешће на такмичењу са два пораза.

Елиминационе рунде и борбе за медаље су на програму у недељу.

Србија је у историји ЕП освојила пет златних и две сребрне медаље. Баскеташи Србије су прошле године у финалу ЕП у Бечу поражени од Аустрије 18:17.

Пласман обезедио Sofascore
баскет 3на3 баскет
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БАСКЕТАШИ СРБИЈЕ УБЕДЉИВИ НА СТАРТУ ЕП: Италијани без шансе, „орлови” касније играју са Швајцарцима
спорт

БАСКЕТАШИ СРБИЈЕ УБЕДЉИВИ НА СТАРТУ ЕП: Италијани без шансе, „орлови” касније играју са Швајцарцима

05.09.2025. 18:13 18:25
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БАСКЕТАШИ СРБИЈЕ У ОВОМ САСТАВУ ИДУ НА ЕП: Ждеро објавио списак
спорт

БАСКЕТАШИ СРБИЈЕ У ОВОМ САСТАВУ ИДУ НА ЕП: Ждеро објавио списак

02.09.2025. 15:25 15:57
Волим
0
Коментар
0
Сачувај