ОВАЈ ИГРАЧ ПРВИ ИДЕ ИЗ ПАРТИЗАНА: Бек напушта Београд, а није се ни наиграо у црно-белом дресу

Пораз од Жалгириса означио је крај евролигашких амбиција за црно-беле, који се окрећу АБА лиги.

Ни у том сусрету није било Двејна Вашингтона, који генерално није много играо током целе сезоне и није изненађење ако буде напустио екипу, пише Б92.

🇷🇸👀Duane Washington Jr should leave KK Partizan at the end of the season.#EuroLeague #KKPartizan #kkp pic.twitter.com/kLU1mizzm1

— Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) April 4, 2025