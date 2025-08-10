КАДЕТКИЊЕ СРБИЈЕ ДЕСЕТЕ НА ЕВРОПСКОМ ПРВЕНСТВУ У РУКОМЕТУ: Српкиње поражене од Чешке у борби за девету позицију
Женска кадетска репрезентација Србије освојила је десто место на Европском првенству у Подгорици, пошто су у последњем мечу на шампионату поражене од Чешке 35:38.
После лошег првог полувремена и слабог отварања другог дела игре, наше репрезентативке су се пробудиле тек пред крај утакмице, направиле сјајну серију, стигле ривала, али времена за потпуни преокрет није било.
Србија – Чешка 35:38 (12:22)
ПОДГОРИЦА: Дворана: Бемакс арена. Гледалаца: 300. Седмерци: 8 (6), Чешка 6 (6). Искључења: Србија 6, Чешка 12 минута.
СРБИЈА: Милосављевић, Телечки 1, Стојанац 1, Павловић, Жакула 1, Лацковић, Ђокић, Филиповић 2, Радановић 9, Андрић 10, Траиловић 1, Душић 1, Валдевит 9, Несторовић, Петровић.
ЧЕШКА: Скопцова, Ханликова 6, Мацалова 4, Клеиндеинстова 2, Кокошкова 1, Францова 1, мацалова 2, Седлакова, Хнилова, Тофлова, Пискорова, Јанку, Недведова 3, Мишанкова, Масопустова 4, Конигова 15.