СРПСКЕ РУКОМЕТАШИЦЕ ИГРАЈУ У НЕДЕЉУ СА ЧЕШКОМ НА КАДЕТСКОМ РУКОМЕТНОМ ЕП: Борба за девето место

09.08.2025. 11:05
Вук Гвозденовић
Дневник
rukomet
Фото: Српкиње поправиле утисак, фото: РСС

Женска рукометна кадетска репрезентација Србије у недељу се састаје са вршњакињама из Чешке у борби за девето место на Европском првенству у Подгорици.

Утакмица је на програму од 14 сати и 30 минута у СЦ Бемакс. Изабранице Весне Бојковић претходно савладале Шведску са 37:32.

У завршници такмичења нашле су се репрезентативке Хрватске и Словачке које се за злато боре данас од 19.30 сати. За бронзану медаљу боре се Шпанија и Црна Гора од 17 сати.

Српкиње имају за чим да жале пошто су након два уводна пораза и групној фази од Словеније и Мађарске заиграле знатно боље. Најпре су савладале фаворизовану Норвешку, што нажалост није било довољно за пласман у наредну рунду, а у дуелима за пласман нису забележиле пораз.

В. Гвозденовић 

ЕП за кадеткиње (у17)

Полуфинала

Црна Гора - Словачка 27:29

Шпанија - Хрватска 28:31

Недеља

Меч за треће место

Шпанија - Црна Гора (17)

Финале 

Хрватска - Словачка (19.30)

Пласман од деветог до 12. места

Шведска - Немачка (14.30)

Србија - Чешка (14.30)

европско првенство кадеткиње
Дневник
Вук Гвозденовић
Спорт Рукомет
