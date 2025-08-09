СРПСКЕ РУКОМЕТАШИЦЕ ИГРАЈУ У НЕДЕЉУ СА ЧЕШКОМ НА КАДЕТСКОМ РУКОМЕТНОМ ЕП: Борба за девето место
Женска рукометна кадетска репрезентација Србије у недељу се састаје са вршњакињама из Чешке у борби за девето место на Европском првенству у Подгорици.
Утакмица је на програму од 14 сати и 30 минута у СЦ Бемакс. Изабранице Весне Бојковић претходно савладале Шведску са 37:32.
У завршници такмичења нашле су се репрезентативке Хрватске и Словачке које се за злато боре данас од 19.30 сати. За бронзану медаљу боре се Шпанија и Црна Гора од 17 сати.
Српкиње имају за чим да жале пошто су након два уводна пораза и групној фази од Словеније и Мађарске заиграле знатно боље. Најпре су савладале фаворизовану Норвешку, што нажалост није било довољно за пласман у наредну рунду, а у дуелима за пласман нису забележиле пораз.
В. Гвозденовић
ЕП за кадеткиње (у17)
Полуфинала
Црна Гора - Словачка 27:29
Шпанија - Хрватска 28:31
Недеља
Меч за треће место
Шпанија - Црна Гора (17)
Финале
Хрватска - Словачка (19.30)
Пласман од деветог до 12. места
Шведска - Немачка (14.30)
Србија - Чешка (14.30)