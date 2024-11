ПЕШИЋ ПОХВАЛИО ПРИСТУП ИГРАЧА: Очекујем исто и у фебруару, хвала навијачима, пре нас је гледало 500, а сада седам хиљада људи

Селектор „орлова“ Светислав Пешић честитао је играчима на овом остварењу рекавши да је испуњен циљ.

– За нас је важнији приступ, став, однос који су имали од првог минута. Ово је била важна утакмица за нас због много разлога. Наш главни циљ био је да победимо и да се квалификујемо за ЕП – рекао је Пешић на конференцији за медије.

Пешић је додао да жели озбиљност до краја квалификација.

– Очекујемо исти приступ и у наредним утакмицама у фебруару. Без обзира што смо се квалификовали, хоћемо да покажемо напредак као тим и у фебруару, немамо друге утакмице у репрезентацији осим тих. Пробаћемо и видећемо какво ће стање да буде тада и да ли ће ФИБА и Евролига да постигну договор. Надам се да ћемо тада моћи да рачунамо на све играче који буду у Европи – истакао је Пешић.

Coming in for the trophy? 🏆



Serbia head into #EuroBasket 2025 undefeated! 🇷🇸



🎟️ Pre-register for tickets: https://t.co/LV7pwVhdGt

✅ https://t.co/CudLZh4FPm pic.twitter.com/rFjGfcpsEU

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) November 24, 2024