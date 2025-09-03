overcast clouds
ПЕТРУШЕВ ОТКРИО КАКО ЈЕ ПОВРЕЂЕНИ АВРАМОВИЋ: Детаљи одлучили у дербију с Турском

03.09.2025. 22:22 22:33
спорт
Фото: ФИБА

Кошаркаши Србије доживели су први пораз на Европском првенству у Риги.

У дербију за прво место у групи А боља је била Турска 95:90.

Новинаре РТС-а је најпре занимало како су Алекса Аврамовић, који је пред крај првог полувремена напустио терен, а након тога је седео на клупи и није се враћао у игру. 

– Добро су, мислим да ће бити добро, то је најбитније – рекао је Филип Петрушев. 

Репрезентативац Србије је потом прокоментарисао утакмицу. 

– Следи нам осмина финала и борба на испадање. Имамо два дана да се одморимо и спремимо за следећи дуел. Турци су убацили велики број шутева за три поена и мислим да је то пресудило на крају. У сусрету две добре екипе детаљи су одлучили – рекао је Петрушев. 

 

 

Евробаскет кошарка
Спорт Кошарка
