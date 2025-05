ПОРАЗ ДЕНВЕРА УЗ ЈОКИЋЕВ ДАБЛ-ДАБЛ: Оклахома брејком у Колораду изједначила у серији на 2:2

Тандери су овим брејком изједначили у серији на 2:2, која се игра на четири победе.

Српски центар Никола Јокић забележио је дабл-дабл учинак од 27 поена и 13 скокова, а имао је још три асистенције и четири украдене лопте. Пратили су га Џамал Мареј и Кристијан Браун са по 17 поена, док је два мање убацио Арон Гордон (уз 16 скокова).

Jokić with a WILD leaning triple to beat the half-time buzzer 🤯 pic.twitter.com/AtVikxfRag

— NBA TV (@NBATV) May 11, 2025